近期蔡政府動輒對民眾「查水表」的狀況，國民黨昨召開記者會，打鬼軍團總團長周錫瑋痛批政府違反憲法對言論自由的保障。對此，自由作家洛杉基也感嘆表示，2020年，藍營朋友見面的問候語變成「你被查水表了沒？」雖然只是一句幹話，但是卻飽含著無奈、心酸與哀傷。

周錫瑋昨痛批蔡政府違反憲法對言論自由的保障，讓檢警在沒有法官監聽票的情況下對老百姓的line群組進行監看，未來韓國瑜若當選總統，將全面針對這些違法行為究責，而現階段國民黨也透過由300位律師組成的抓鬼大隊，在各縣市協助受害民眾。

洛杉基在臉書指出，多數人這一生規矩做人，連地上的鈔票都不敢撿，一張違警罰單都沒收過，卻在蔡英文執政後第三年，竟然生平第一次被檢警約談，上了法庭。「這對許多把名譽看成第二生命的國人，簡直是奇恥大辱，更何況只是在網路上無心轉貼了別人的圖文而已！」

洛杉基說民進黨執政後第三年半，蔡政府動用國家機器力量，齊力封殺一切反動力量，包括輿論、網路社團、粉專，用查水表方式，產生寒蟬效應，讓一般民眾不敢任意批評政府，轉傳對蔡政府不利的言論。不過洛杉基直言，「恐嚇威脅手段固然可以讓人住嘴，但是無法阻擋民心思變」。

洛杉基指出，當今的檢警調「只辦藍不辦綠」，只有批評蔡英文的網友會遭查水表，黑韓的千百網軍，卻安然無恙。遺憾的是，已經沒有有風骨的監委願意為維護中華民國憲法站出來，「約談」這些從地方到最高法院都已經綠化的法官，讓他們知所進退、有所節制。他也期盼，在「滿青王朝」被推翻後，新政府能夠一邊保障國人憲法賦予的言論自由，一邊確保綠色網軍不再捏造假新聞。

(中時電子報)