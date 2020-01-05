2019年南韓娛樂圈爆出多起憾事，其中，女子團體f(x)前成員雪莉(Sulli、崔真理)，於去年的10月14日在家輕生身亡，結束短短25年青春生命，讓外界震驚不已，普遍認為她是扛不住長時間的網路輿論，身心煎熬才決定走上絕路，而雪莉過去在f(x)的台裔夥伴Amber，在雪莉離世後兩個月的現今，登上了美國電視節目，勇於發聲，為她討公道！

雪莉輕生的消息震撼演藝圈，同時凸顯出網路霸凌帶給公眾人物的負面殺傷力，而她過去在f(x)的隊友Amber，獲悉消息後完全崩潰，在IG宣告暫停所有活動，並立即從美國飛到韓國，陪雪莉走最後一程，而事情過去2個月，近日Amber再度現身，竟是出現在美國的晨間節目《CBS THIS MORNING》上，受訪聊到韓國流行文化現象，提及了故友雪莉的點點滴滴。

Amber在節目上全程以英文對談，透露以前會開玩笑跟雪莉以哥哥、弟弟相稱，在她眼中，雪莉是相當特別的女孩，既可愛又有古靈精怪的魅力，「她是非常棒的女生」，Amber也透露雪莉很在乎外界對她的看法，經常會看網友的留言，當下就被那些惡毒的文字傷害，但幾個小時後，她卻又能挺過去，這點讓她很佩服，但也表示這不代表雪莉沒事。

Amber表示，雪莉嘗試轉變形象後，因大眾無法接受她的反差，因此產生許多批評、謾罵與攻擊，讓她看了很是心疼與不捨，不懂為何不能讓雪莉照著自己想法生活，Amber也認為，擁有自己也能喜歡的樣貌，是藝術的真諦，而非期待每個人都活得一模一樣，然現實終究是殘酷的，眾人開始以雪莉的改變與一舉一動做文章，「一個女孩過著自己的生活到底何錯之有？」，這點最讓Amber不能理解，然如今雪莉已經離世，她只能懷抱不捨的心情，盼世人能試著善良地對待別人，別讓遺憾再度發生。

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(中時電子報)