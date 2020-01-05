前內政部長、台大教授李鴻源今天在台大談治國方案的專題演講時指出，台灣的政治氛圍導到台灣的價值觀嚴重的扭曲，政治人做對的事，「是政治自殺！」

他說，台北市所有值得驕傲的建設都是黃大洲擔任台北市長任內規畫、執行的包括捷運、大安公園等，但是選舉時，票最低，選出的第一名是前總統陳水扁，「把台灣害死。」

李鴻源還說，去年的一場選舉，發現高雄負債高達 3千億，但是，最弔詭的是，在台灣「負債愈高，民調愈高。」他說，台灣沒有外債，所有政府、地方政府欠的錢，都是年輕朋友未來的錢，是把年輕人的錢用光後，再用30％的錢來討好年輕人。

李鴻源還說，台灣99.7％的能源是進口的，但是在台灣「油、電、水」是不能談的，世代經濟轉型的議題，是用民粹在操作。他說，台灣需不需要核能，除了科學的專業，更需要政治專業，終極廢核不是不可能，但是，居然有人敢講不用核能，還保證不漲電價，順便不缺電，而且還有人相信。

(工商 )