近日國民黨總統候選人韓國瑜陣營頻召開記者會，指控警察機關選前狂查打訊息「查水表」，卻辦藍不辦綠，辦案有立場之分，讓民眾在網路上噤聲，陷入言論恐懼。刑事局連日來多次發出澄清聲明，今天上午由局長黃明昭親上火線，予以嚴正駁斥。

黃明昭表示，警察偵辦假訊息均有所本，選舉候選人或政治人物受到網路恐嚇、不實假訊息詆毀攻擊，向警察機關告訴、告發後依法定程序偵辦。他語帶強硬回擊稱，「難道召開記者會之政治人物受到誣蔑，假訊息危害時，不需要向警察機關報案追查嗎？」

對於辦藍不辦綠質疑，黃明昭說，統計自2019年1月1日起至今年1月4日止，警方偵辦網路爭議、假訊息案件涉政治人物計有287件，其中對國民黨政治人物不實假訊息案件有91件，偵辦後已移送55件；有關對韓國瑜的網路恐嚇、不實訊息案也有48件，已移送29件，顯示警察機關行政中立的立場，更無辦藍不辦綠情事。

黃明昭說，警政署訂頒績效考核優劣，係為激發同仁全力投入維護選舉公平性，考核主官責任已行之有年，計畫中假訊息案件查緝的標的為「意圖使人當選或不當選散布謠言或傳播之假訊息列計10分」，相較於「違反刑法或社會之公共安寧及秩序之假訊息」（如防疫、民生政策）才列計5分，顯示查緝著重於選舉公平性、防範被假訊息所影響。

而警政署於去年5月17日即訂頒「選舉查察賄選及查處網路假訊息工作執行計畫」，並無外界質疑「下公文逼績效每月評比」之事。

連日來備受質疑，黃明昭也呼籲，政治人物爆料應事先查證，對於無中生有、扭曲事實、誣蔑警察依法偵辦，深表遺憾，如此也抹煞警察機關依法查處假訊息維護選舉公平性的努力。

(中時 )