形成藍綠雙姝之爭的北市第六選區，雙方陣營今天都不約而同找來黨內天王助陣。國民黨立委候選人找來新北市長侯友宜「出任務」，上午共搭吉普車掃街拜，侯也稱讚林奕華「真的是一個很棒的立法委員」；民進黨立委候選人謝佩芬則是請來游錫堃，合體在成功市場發送文宣，呼籲選民支持「哈佛女孩」客家妹謝佩芬。

在朱立倫市長時期擔任副手的侯友宜，特別在今日上午跨過淡水河出任務，為昔日也在朱市府擔任教育局長的林奕華合體造勢。侯友宜表示，林奕華的選情一直都是按照他自己的步驟往前衝，一刻都不疏忽，一刻不停留，永遠做他自己。

侯友宜指出，林奕華最讓人感動的，就是她完全沒有一種「酷勢（台語）」，不會跟民眾有距離感，而且就像我們家的小女孩一樣，跟大家都很親近，所以走在一起，完全沒壓力、完全很快樂。

侯友宜說，林奕華不但帶給大家開心快樂，也帶給我們教育文化更美好的未來，「真的是一個很棒的立法委員」。

對手民進黨立委候選人謝佩芬則是邀請前行政院長、民進黨不分區立委候選人游錫堃，共同前往成功市場拜票並發送文宣，喚起選民的支持。

(中時 )