台灣民眾黨展開南北眾貫線－大車隊掃街活動，從台中北區健行路出發，出發前他也呼籲支持者，如果支持國家治理的這種理念跟價值，應支持台灣民眾黨。（馮惠宜攝）

台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲5日在台中率領民眾黨車隊展開全台車隊掃街活動，他表示，統獨是假議題，卻變成政論題，講統獨是台灣這種懶惰的政治文化的背後冰山一角；他還表示空污是科學問題要用科學解決，卻淪於口水戰，講完以後還是沒有解決問題。

選前超級星期天，台灣民眾黨展開南北眾貫線－大車隊掃街活動，從台中北區健行路出發，柯文哲抵達現場時，向支持者表示，如果支持國家治理的這種理念跟價值，應支持台灣民眾黨，他希望透過這種理性的呼籲，希望台灣可以成為一個共榮的社會，成為一個理性務實的社會，成為一個尊重專業科學的社會，這是台灣民眾黨在這場選舉當中最重要的目的。

柯文哲面對媒體詢問，他表示，統獨在台灣是一個假議題，只是它真的是變成一個政論題，他表示，大家非常清楚的維持現狀目前在台灣是不得不的選擇，美國不會讓台灣統一也不會讓台灣獨立。

柯文哲也說，藍綠就是用統獨在解釋問題、用意識形態治國，其實追根究柢，真正的原因是懶惰，其實講統獨就是懶惰的政治文化背後冰山一角而已，冰山真正的底下是懶惰。

(中時 )