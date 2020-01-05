宋楚瑜到市議員陳清龍服務處進行揮毫。（陳淑娥攝）

親民黨總統候選人宋楚瑜5日到台中市議員陳清龍服務處揮毫，針對在討論《反滲透法》時，宋楚瑜表示，親民黨只有3位立委，從頭到尾解釋法案是不完整，反觀國民黨這麼多立委，卻一句話都不講，他建議下次選立委，乾脆去做騎馬蹲就好了。

媒體詢問親民黨選前沒有辦大型造勢活動，宋楚瑜指出，造勢要動員，要花很多錢，親民黨沒有這些冤枉錢，其他兩個政黨都很有錢，因為他們在執政時，錢從哪裡來，大家都很清楚。

針對討論《反滲透法》時，宋楚瑜說，親民黨只有3位立委，但是整個在討論當中，親民黨立委李鴻鈞，從頭到尾法案是不完整，必需仔細好好研究，由各部會共同討論；但國民黨這麼多立法員，就只坐在那個地方，一句話都不講，下次選立委，乾脆去選會做騎馬蹲的坐在地上就好了。

宋楚瑜說，在三場政見發表會上，沒有看到國民黨總統候選人提出什麼政見，就是在罵人，而民進黨總統候選人是讀稿機，總統是要替台灣找回生機，不要讓台灣關機！

他也強調，他當省長時的員工，是一個真正的團隊，現在其他政黨，沒有一個是堅韌及領導的團隊。反觀，他在政見會上則提出撥亂反正政見，3個亂包括藍綠、老少、城鄉不要對立；改革暴衝之亂包括一例一休、文官制度的破壞，痛批只要換了政黨，就搶走資源進行酬庸；他也允諾未來要找回穩定兩岸關係、做好經濟。

宋楚瑜說，省長時期，他開出來兩千多項政見，實踐率達到89％，包括中投公路、中彰快速路、西濱、台中港發展，他一個月至少到台中一次，不是選舉才來拉票，他也承諾若當選要將政治中心搬到中部，促進南北均衡發展。

宋楚瑜批評說，台灣五缺包括缺人、缺電、缺地、缺工及缺才，到現在為止，民進黨做了4年又做了4年，馬英九做了8年，五缺問題一缺都沒有做，他也指責韓國瑜當市長政績只補了馬路洞洞。他允諾未來若當選總統，要找回台灣人驕傲及自信。

至於柯文哲說，總統現在選誰都一樣差，宋楚瑜回說，「所以他就是他講的一樣差的人！」

宋楚瑜也非常感謝陳清龍說，他只是一個市議員，但葫蘆墩圳，水岸花都，他都能好好去做，發揮一個民意代表真正的作用。

(中時 )