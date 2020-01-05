「查水表」爭議延燒，支持韓陣營的李母，因在臉書分享關於印泥汙染選票事件遭查水表，後又衍生出遭警政署新聞稿栽贓事件。李小姐3日在羅智強等人及律師陪同下，前往警局提告警政署偵查科，同時也強調，若小市民的言論讓執政黨如此重視，那身為高官的林靜儀亂說話，豈不對國家傷害更大。

這場查水表風波從1日開始，連燒多日，1日李小姐代替母親參加國民黨記者會，本意是想提醒民眾注意此事，避免被查水表。沒想到2日卻發現，媒體根據警政署新聞稿，除印泥油汙一事外，還同時指出李母分享「捏造中選會今年改規則，全換成綠的票所人員」等不實流言。但事實上，李小姐強調，印泥油汙PO文僅4人按讚，留言也僅李母自己一人，至於票所人員更換綠一事，更是無中生有，硬栽李母頭上。

因為此風波，已讓李母心生恐懼、嚇到發抖，李小姐忍無可忍，3日晚間前往告發警政署偵查科，陪同的北市議員羅智強，也主動請李小姐將他同列為告發人，以示慎重。李小姐同時強調，若自己有錯，中選會要告、要罰都認了，但沒想到政府及媒體竟把沒有的事情放到她們身上，不解這樣的事怎麼會出現在自由民主的台灣，痛批發布新聞稿的警政署偵查科才是「謠言中心」，把媒體當放送假訊息的工具。

而對於林靜儀主張統一就是叛國之說，李小姐認為這不但與《憲法》抵觸，質疑是否也涉嫌《社維法》，擾亂秩序安寧？因此她也打算要告發林靜儀。更何況比起李母，林靜儀的身分地位，足以代表蔡英文跟民進黨，事態更嚴重，大家能夠原諒她，是否也能給市井小民一個機會。

民進黨政府查民眾水表，羅智強陪同「到案」！

(中時電子報)