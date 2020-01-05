◎藏在巷弄裡的草莓甜點 找到初戀的滋味

隱藏在苗栗市巷弄裡的甜點工作室「Rubato Handmade Lab.」甜點皆以當日現做，搭配當季水果做出精緻且新鮮美味的甜點，但沒有內用空間，更沒有現場販售，需先至臉書粉專訂購，再選擇以宅配或自行前往取貨。

◎蘇菲亞草莓塔 滿足每一張挑剔嘴巴的絕妙甜點

對喜歡吃甜食的人而言，色彩鮮豔且香味撲鼻，入口後酸中帶甜，讓人回味無窮的草莓塔總是難以讓人抗拒，但草莓塔要做到色香味俱全，也不是件簡單的事，宜蘭縣無實體店面的FB網購商店「蘇菲亞之手工貝果」所販售的草莓塔，因能同時滿足饕客們視覺、嗅覺、味覺等需求，深受客人喜愛，並主動口耳相傳，美味傳千里。

◎恆春季節限定草莓糕點 多層次口感讓人驚豔

屏東縣恆春鎮瑪力手感烘焙坊現正販售季期限定的草莓塔、草莓慕斯、草莓起司蛋糕，以恆春種植的草莓製作。和其他地方草莓相比，恆春草莓較小顆口味也較酸，製成草莓糕點口感甜中帶酸，風味絕佳。恆春草莓採收期快結束，想嘗鮮的朋友要把握。

◎貓奴咖啡館 少女心噴發的草莓塔

花蓮市巷弄間的晤子咖啡，為一間古樸老宅改建，店內有兩隻店貓「晤子」和「小貝果」讓貓奴整個融化，尤其店內招牌甜點草莓塔，大顆飽滿的草莓和卡士達醬酸甜口感，以及滿滿草莓的畫面讓少女心直接噴發，度過悠閒愜意的午後。

◎初食手作廚房草莓塔 手工打造真材實料

台南市中西區樹林街「初食手作廚房」，6年前由曹氏夫妻一起創店，以早午餐與義大利麵為主餐，最近自創時下正夯的草莓塔，從塔皮到餡料完全手工，受到甜品愛好者喜愛，因製作費工費時，非天天都有，得先與店家洽詢，以免撲空。

◎小豬圓舞曲 蛋糕在舌尖跳動

草莓正當季，位在板橋文化路二段裡的「小豬圓舞曲」，雖隱身巷弄，卻靠這美味蛋糕，在文青美食一級戰區的文化路殺出一條血路，草莓千層派跟草莓捲捲都是店內超夯商品，每天都有不同蛋糕，想吃最好提前上臉書查詢以免向隅。

更多新聞請看中時電子報+QRCODE

(中時電子報)