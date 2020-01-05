一生的創業之路能歷經幾次挫折？有人只需一次挫敗，就再也爬不起來，也有人能在挫敗過後找到生機。戴勝通的人生就是如此，他不但能在跌倒之後再次起身，還能華麗轉身到與過去完全不同的領域。

戴勝通說：「60歲可說是人生的分水嶺，60歲前的40年裡，在社會歷練的精彩度若有50%，60歲後的精彩度也同樣會有50%；而且後半輩子的精彩度，絕對大於前面的60年。」

製造業轉戰服務業，董事長經營有聲有色

過去，大家知道戴勝通是「帽子大王」，是國內外紅極一時的三勝製帽創辦人；現在，戴勝通仍然被稱呼為董事長，不過，卻是一位可能會帶著你一起旅行、吃美食、度假、住民宿的旅遊業老闆。這個人生轉折，完全是個意外之旅。

當年戴勝通跟著政府前往海地投資，卻因為當地發生動亂、工廠失火，他還遭遇綁架事件，又加上政府所承諾的貸款遲遲未下來，多重困境下，重挫了三勝製帽的財務周轉，即便日後曾轉進中國，事業仍無起色。一敗塗地下，他從零開始創立35年的三勝製帽，只能走上關廠歇業的命運，當時，戴勝通已經年近60歲。

事業失敗之後，戴勝通以過去生活歷練中，對於美食、民宿度假的喜好與體驗，化身為旅遊美食達人，出版了《跟著董事長》系列叢書，且在兒子戴東華的鼓勵下，運用臉書、粉絲團來經營個人品牌；直到8年前，父子決定攜手再創業，從製造業轉戰旅遊業，如今臉書粉絲專頁已經超過65萬人追蹤，所推出的行程強調品味與質感，路線也與坊間普遍的觀光行程不同，幾乎剛推出就爆滿，讓許多老旅行社望塵莫及。

打造尊榮服務，提升旅遊品質

這些年來，戴勝通與戴東華父子全心投入旅遊行程的規畫，父子分工的方式，由兒子負責踩線試點，開發不同於一般旅行社的行程景點；老爸則以銀髮族的視角來調線，以符合目標客群的需求。

父子倆雖然天天都很忙碌，但彼此關係卻是越來越緊密，戴勝通用寄居蟹及太極來形容兩人間的完美互補，「東華在國外學的是資訊工程，熟悉英文，也了解數位時代的溝通方式；我熟產業，有經驗又有人脈，兩人就像寄居蟹相輔相成；也像太極的黑與白，正好組成一個完美的圓。」

戴勝通認為，時下的旅遊業幾乎都以價格為競爭條件，「但別人的盲點就是我的機會，因為我找到了旅遊業的新商業模式：旅遊產品的創意與旅遊業的信用。」由他們父子所開發的每條行程，都是從台灣的視角來提升國人的旅遊品質，「我們要把台灣人的旅遊留在台灣、讓世界遊客的足跡走遍寶島。」他笑說，現在年齡雖然已經到了「古來稀」的階段，但他是隨時警惕著，一定要保有「40歲的衝勁、50歲的體力、60歲的智慧及70歲的心胸。」才能用持續的活力，讓生活精彩度再次提升。

正面迎擊挫折，二度創業凝聚父子情

從跨國的帽子大王，到一無所有的低落，如今再度與兒子聯手創業，詢問戴勝通如何度過人生低潮？他笑指辦公室內書櫃上的一行字：「敗軍之將，不敢言勇」，就是最適切的心情寫照，「過去的就過去了，趕快走明天的路比較重要。」

面對改變，戴勝通說，過去事業有成時，不懂得珍惜，好車經常換著開，隨時有司機侍候，但現在卻相當精省。既不穿名牌衣、也不請司機，多年前，還買了一輛二手房車，自己親駕跑遍全台灣超過10萬多公里，雖辛苦卻甘之如飴。

「我的人生沒有壓力，不需要紓壓，因為在遇事時，我只想著要面對它、解決它，就對了！」他指出，面對生活中的任何事情，只要一有退縮的想法，壓力就會追著自己跑。因此，最好的紓壓方式就是不要退縮，凡事正面迎擊並接受挑戰，自然就不會累積壓力了。

4個養生哲學，幫助維持更年輕的健康狀態

行跡遍布台灣與世界，平日工作又很忙碌，要如何兼顧健康？只見戴勝通順手拿出手機，手機背後貼著4個小標語：「少糖、流汗、多水、吃藥」，這是他用來提醒自己，忙碌之餘不能忘的小細節，不過他笑說：「有看，但做不到。」實際問他最注重的養生觀念是什麼？他回答：「健康不只是身體，還要顧及心理，才是最完整的健康。」而對於人生看法與養生觀點，可以濃縮成4大點：

1.【退而不休】太早退休，人生會少了另一個高峰

戴勝通認為，國人普遍都太早退休了，其實60歲對現代人而言，仍屬於青壯年時期，是人生的巔峰，既已累積了生活經驗，也多半擁有自主的經濟能力，體力也仍不錯，如果這麼早就選擇退休，等於把過去的經驗全都拋棄，相當可惜。「在農業社會靠的是勞力，到了50歲後體力變差而需要休養，是理所當然的事；但現代人靠的是腦力在生活，如果仍用舊時代的觀念過日子，會少了再創人生另一個高峰的可能。」

他以自己為例，過去的製造業失敗後，是直到將近70歲，才開始創立人生的第二個事業，「如果沒有過去幾十年在商場上的歷練，現在創業也不見得會成功。」他說，人生每個階段都是自己的選擇，「太早退休，心態很容易失落；就像把自己打入冷宮，也把未來可能的精彩全部拋棄。」所以，即便是被迫退休，也應該要持續保持活力，讓接下來的20年或30年更加精彩。

2.【定期檢查】懂得運用社會資源，選擇一次最好的全身健康檢查

戴勝通說，台灣的醫療水準高，很多民眾卻不懂得善用社會資源，「就像每個人都知道應該要做健康檢查，但所做的檢查，都只能看出很片段的資訊，是沒辦法通澈了解自己體內最細微的健康變化。」

「每個人的健康狀態都是一天天累積而來的，光是一天或兩天的健康檢查，是無法完全顯現出累進的身體狀況，必須隨時留意其中的變化，才能懂得如何做好最適切的養生。」他自己是每隔兩、三年就做一次最高階的全身性健康檢查，來了解自己的身體狀況，而且只要身體一出問題，就會立刻回診檢查。現年74歲的戴勝通很滿意地說，經過健康檢查的評估，他的身體年齡比實際年齡年輕了20歲，相當於50歲的身體狀況，健康狀態還不錯。

3.【身體要動】要選擇能有效延長20年壽命的適當運動

日走一萬步曾經是戴勝通二弟戴勝益推薦要每天力行的運動，他自己也深受影響；二十餘年來隨身帶著計步器，天天一萬步，確實也達到精神飽滿、維持理想體重的目標。

但是，運動，不光是要動，應該要找出對自己有利，可以持續下去的才有用。近幾年，戴勝通也習慣每天在早餐前跳躍600下，「這能讓腸胃加強蠕動，激化體內的新陳代謝。」他認為，讓身體持續年輕，才能延緩老化，而影響體內新陳代謝最大的器官就是大腸。因此，他努力地讓大腸肌肉年輕化，讓腸內的分泌恢復年輕，並且相信只要腸道年輕，就能再多活20年。

而讓戴勝通迷上跳躍運動的機緣，開始於7年前參與的友誼餐會，當時曾有一名84歲的學長說自己受到96歲的前輩指導，每天以5分鐘的時間，用簡單的跳跳跳運動來維持健康。對於心臟裝有3根支架的他，還特地詢問主治醫師，「醫師說只要沒有運動傷害就沒問題。」這運動持續了近8年。現在，他每天工作12小時，血壓與膽固醇都保持在正常範圍內，無論是體型與健康，也維持得很好。

4.【養生不能光靠忌口】如果以不吃美食來維繫健康，就表示自己老了

從年輕時就喜愛享受美食的戴勝通，現在一樣不忌口，什麼都吃，但會適度提醒自己。他有一套飲食哲學，他認為：「靠飲食來維繫健康太辛苦啦！年長者應該要先把身體養好，讓自己能有『有什麼、吃什麼，愛吃什麼、就吃什麼』的態度，不然，光靠不吃美食來養生，等於是宣告自己老了。」

採訪當天，他的午餐就是和兒子從台北復興南路的辦公室走路到寧夏路去品嚐知名的麻油雞小吃，「我現在每週會跟東華一起吃3次午餐，幾乎都是從公司走路到四處去吃美食。」這一趟路的來回，沿路父子倆會彼此分享並討論旅遊行程的細節，也趁機運動健走，不只釋放了心靈的壓力，也滿足了運動與口腹之慾。戴勝通說，人生，心情快樂最重要，無憂無愁、生活簡單，才是養生的根本，而他也堅信，「未來的生活，絕對會比過去60年還精彩！」

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(中時電子報)