蟑螂是許多人眼中「最噁心的生物」，總想除之而後快，50歲的謝瑋晏在因緣際會下開始飼育蟑螂，卻因而發掘無限商機，如今成為台灣最大蟑螂養殖戶，產品更出口中國、香港和東南亞各國，年收入逼近400萬元，但謝瑋晏並沒有就此滿足，仍持續擴張其生意版圖，「蟑螂大亨」可謂當之無愧。

據了解，謝瑋晏原是汽車業務，曾創下單月收入50萬元的輝煌紀錄，多年前在朋友介紹下改行，脫掉西裝改養活體動物，先是培育麵包蟲和螳螂，接著發現蟑螂是少有人碰觸的藍海，於是把小強當成「終生大業」，全心全意投注飼養。

謝瑋晏養的蟑螂包括櫻桃紅蟑、杜比亞及馬達加斯加蟑螂，除馬達加斯加形似甲蟲，多半被玩家當寵物外，其他種類主要當作爬蟲類和小型哺乳類動物的飼料，人見人厭的小強是蜥蜴、烏龜和刺蝟、狐獴等動物的珍饈美饌，更因其零脂肪高蛋白的特性成為良好營養來源。

為使商品更加「皮薄餡豐、多汁爽口」，謝瑋晏研究出「黃金蟑螂」，從杜比亞的白化畸形種開始培養，其翅膀透明，在燈光照射下還會綻放閃亮色澤，更沒有一般蟑螂的腥臭味，首隻黃金蟑螂問世時立刻造成轟動，最高還賣出單隻5000元的天價。

為使蟑螂更加「皮薄餡豐」，謝瑋晏培育出黃金蟑螂，還曾賣出1隻5000元的天價。（圖／讀者提供）

在品質保證和策略競爭的加持下，謝瑋晏如今成為台灣最大蟑螂養殖戶，成功打入動物園和各大寵物店，每月收入超過30萬元，周遭國家更是趨之若鶩，紛紛跨海下訂單，甚至希望能「整廠輸出」。

謝瑋晏說，如今客戶來自中國、香港及菲律賓、印尼等國家，日本韓國還曾派人來取經，東南亞也希望他能跨國發展、技術外移，相關細節目前仍在洽談，但謝瑋晏野心不止於此，他認為蟑螂不僅僅是動物的飼料，將來更可能成為甲殼素和健康食品的原料，希望能打造產業鏈，創造自己的「蟑螂王國」。

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(中時電子報)