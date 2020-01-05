中國石油天然氣集團公司青海油田分公司今天表示2019年，青藏高原最大油氣田——青海油田原油產量達228萬噸，創歷史新高。

青海油田是世界上海拔最高的油氣田，也是中國最早開發的油田之一。位於青海省西北部的柴達木盆地，是青海、西藏、甘肅、寧夏四省區重要產油、供氣基地，平均海拔3000米左右。

2019年，青海油田強化老區綜合治理、精細注水、採油工藝，優化新區產能建設，老區穩產效果突出，全年生產原油228萬噸，創歷年新高。

2019年以來，針對柴達木盆地油田長井段、薄互層、深井、高溫、高鹽的特點，青海油田通過強化基礎研究，加快瓶頸技術攻關，形成了青海油田特色技術，其中創新基於砂體內部構型油藏地質模型和剩餘油分佈模式，形成基於儲層構型和流動單元的剩餘油精細表徵技術，描述地質儲量5.34億噸，指導24個油藏各類方案編制，有力支撐了老油田持續穩產。

(旺報 )