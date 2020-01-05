淡季到！大立光12月營收月減23％ 1月營收將續降 14:222020/01/05 工商 吳筱雯 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 淡季到，大立光12月營收為50.99億元，較上月營收衰退23%，較去年同期成長58%；第四季合併營收183.57億元，較第三季衰退1%，較去年同期成長48%；累計全年合併營收607.45億元，較去年成長22%。 大立光表示，受到淡季與農曆年假影響，1月營收將比12月再下滑。 (工商 ) #大立光 也許您會感興趣 推薦閱讀 大立光放煙火 5,000元封關 04:102020/01/01 財經要聞 活用權證交易 元大ON LINE平台免費練功 04:102020/01/02 證券．權證 三千金護體 大盤多頭氣盛 04:092020/01/03 財經要聞 大立光 麥格理喊5,800元 04:092020/01/03 財經要聞 2019年業績股 股價飆 04:102020/01/03 證券．權證 股王拚補漲 麥格理喊上看5,800元 09:062020/01/03 財經 《熱門族群》股王變臉，蘋果派酸溜溜 11:422020/01/03 財經 台灣權王－台新證券 5G帶動 科技股2020續旺 04:102020/01/04 產業特刊 台股拚站穩萬二 看兩大關鍵 04:092020/01/05 財經要聞 《業績-光電》去年合併營收創高，大立光估1月拉貨動能續下滑 09:432020/01/05 財經 財經熱門新聞 瘋搶台積電5奈米！華為輸了 最大咖恐是… - 即時 2020驚現黑天鵝！美股大暴殺 台積電ADR慘崩 - 財經 川普錯殺北京？他爆貿易戰打這國會更好 - 財經 美股遭川普謀殺？專家爆牛市致命要害 - 財經 慘！光碟機惹禍 廣明遭美判賠132億 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。