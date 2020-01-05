淡季到，大立光12月營收為50.99億元，較上月營收衰退23%，較去年同期成長58%；第四季合併營收183.57億元，較第三季衰退1%，較去年同期成長48%；累計全年合併營收607.45億元，較去年成長22%。

大立光表示，受到淡季與農曆年假影響，1月營收將比12月再下滑。

(工商 )

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