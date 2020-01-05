國民黨今日記者會資料照 (吳家豪攝)

國民黨台北市議員游淑慧、羅智強今日於國民黨中央黨部記者上會指出，警政署發布積分獎勵規定，查網路假訊息、查賄選、查賭盤、查暴力都算積分，導致員警全部跑去辦假消息。

游淑慧指出，內政部警政署在2019年5月17日發文給各縣市警局，內容是「查處網路假訊息工作執行計畫」。而昨天也已和台北市警局確認，北市刑大的確有收到此公文，被要求查賄選和查假消息一樣比重。

游淑慧指出，因為網路上的言行沒有發生地，所以全台灣的警察都可以到處鍵盤辦案搶業績。所以發生台中警局約談台北人，新北警局去辦苗栗人等等，全國亂辦的現況。

游淑慧說，就是因為警政署下令嚴辦，且若執行不力將懲處分局及基層。而警政署發布的積分獎勵規定，查假訊息、查賄選、查賭盤、查暴力都有分數，對員警來說，抓拿鍵盤的當然比抓拿槍的人輕鬆。

游淑慧批評，這項規定不但擾民且擾警，警力都在辦網路假消息這些事情，其他的案件警力還有餘力去辦嗎？

游淑慧表示，截至2019年12月，偵辦假訊息的部分，警政署處理了近400件，包括台大教授蘇宏達這種涉及公共政策的案件、批評政治人物、名嘴提告、涉及選舉及非選舉但與公安有關。

游淑慧指出，當中被警方調查比例最高的，竟是批評政治人物的173件，而警政署並未公布多數被調查的民眾是因批評誰而被約談。讓人質疑的是，這當中到底是批評蔡英文被約談的多還是韓國瑜？警政署敢不敢公布？

游淑慧表示，昨日有多位民眾現身表示被警方約談，而根據過往經驗，願意且敢出面的人不到百分之一，若照比例推算，不知道有多少人民已受迫害。

(中時 )