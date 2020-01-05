「開元國際企業」負責人李榮華，涉嫌以人頭購買凶宅、瑕疵屋，製作不實買賣契約將交易價格灌水，再以不實契約、申貸人資料，向上海商銀等4家金融機構詐貸4.8億，其中前上海商銀鄭姓分行襄理「內神通外鬼」，配合詐貸2案，收受手機、鋼筆等餽贈，台北地院依違反《銀行法》、偽造文書等罪判李徒刑5年；另鄭男判刑2年，緩刑5年，須支付公庫30萬元，並提供80小時義務勞務。

判決指出，李榮華自2014年6月至2015年，利用招攬人頭或集團親友充作人頭，指示業務人員在大台北地區尋找如凶宅、屋況不佳等瑕疵、屋主願方便議價或願意便宜出售的不動產，成交後製作2分買賣契約，在交易金額上灌水，將不動產價值灌水數百到上千萬元，或以不實假合約手法向上海商銀4家銀行詐貸。

李榮華集團購買申貸的不動產多達40間房屋，詐貸金額超過4.8億元，呆帳高達4043萬4704元。其中李男商請當時任職上海銀行信義分行襄理的鄭男，配合放水2件貸款案件。鄭男於2015年3月到12月底，陸續收受李榮華餽贈IPHONE6S手機、星辰表、萬寶龍鋼筆，不法所得近5萬元。

台北地院審理時，鄭男認罪，並將手機、手表變價4萬400元，法官判處鄭徒刑2年，緩刑5年，須支付公庫30萬元，並提供80小時義務勞務。法官也宣告沒收4萬400元的犯罪所得及價值8000多元的鋼筆。

(中時 )