刑事局今天上午召開記者會，強調打假訊息不分黨派、政治立場。偵查科也表示，去年12月9日警方受理有人於臉書留言「噁，看到這張屎魚嘴（原PO以圖示），真想丟炸彈」言論，已涉及恐嚇危害總統候選人韓國瑜的安全，高雄市政府警察局積極查出留言者真實身分，已於今年1月3日約談涉嫌人到案並移送法辦。

刑事局指出，統計自去年1月1日起至今年1月4日止，偵辦網路爭議、假訊息案件涉政治人物計有287件；其中對國民黨政治人物不實假訊息案件計有91件，偵辦後已移送55件，而有關對總統侯選人韓國瑜的網路恐嚇、不實訊息案也有48件，已移送29件，顯示警察機關行政中立之立場，更無辦藍不辦綠情事。近期部分媒體對此的質疑報導，顯為無稽。

另外，警政署加強查察賄選、選舉賭盤及影響選舉不公之假訊息偵辦，訂頒績效考核優劣係為激發同仁全力投入維護選舉公平性，故對考核主官責任並無疑義且行之有年。

刑事局認為，部分媒體報導易混淆假訊息的惡害且徒增社會紛擾，請各界勿因選舉考量，片面曲解警察機關依國家法律進行之調查作為，還給警察中立執法空間。

(中時 )