副總統陳建仁大讚洪慈庸是軍中人權最重要捍衛者。（陳淑娥攝）

選舉已進入最後5天，副總統陳建仁5日首次到台中幫立委洪慈庸助選，他稱讚洪慈庸在國會表現相當優秀，是軍中人權最重要捍衛者，2013年若沒有她勇敢站出來，軍中人權保障就無法落實。

陳建仁指出，洪慈庸在立法接受300多件軍中人權案件，勇敢發聲，她的勇敢及堅持，以及主張社會正義、維護人權，受到很多人讚賞。此外，洪慈庸對潭雅神建設有很大貢獻，例如老舊校舍整建、國一系統交流道出口建設及地方建設都相當積極。

陳建仁說，台灣主權需要很好的人來捍衛，而且需要來維持台灣自由民主，香港例子就是最好殷鑑，需要大家來支持洪慈庸，讓她在立法院繼續捍衛台灣自由民主以及主權。

陳建仁表示，洪慈庸很關心勞工、幼兒及長照2.0，她有一個目標，就是未來能努力在立法院實現她的理想，就是能夠照顧上一代、挺這一代、維護下一代，相信洪慈庸就是最好候選人，呼籲大家支持3號洪慈庸，讓她能連任，繼續替大家爭取福利；支持3號英德配及14號民進黨，讓國會過半，2020台灣會贏。

(中時 )