距離投票日剩不到1周，選戰進入最後白熱化階段。有位22歲正妹近日就在網路開直播，表態力挺韓國瑜，她說，對於現在很多同輩的同學朋友，普遍不喜歡韓，只看黑韓媒體，被洗腦後成天嘲諷韓，她生氣表示，許多在網路批評韓粉的年輕人或綠營網軍，罵韓粉「死老人」，這些人難道完全沒有意識到，批評的可能正是自己的父母，甚至別人的父母嗎？這些人完全沒有水準！

網友在Youtube影片留言。(圖/截自 遲毛毛毛 YT頻道)

正妹直播主「遲毛毛毛」近日在社群平台Youtube首度開個人直播，對於現在很多同輩的同學朋友，普遍不喜歡韓，只看黑韓媒體，被洗腦後成天嘲諷韓，她說，這明顯是涉世未深的舉動，她個人認為，蔡英文一直痛批「九二共識」是賣台，但卻又提不出如何和對岸中國大陸和平往來的方式。每次到選舉才在喊賣台。

韓在台中辦造勢，又遭綠媒抨擊，垃圾扔滿地，但事實是那個地方是垃圾的集中場地，有些韓粉也自動自發將垃圾撿起分類，卻仍然被部份媒體放大檢視，還被罵沒素質，正妹語氣略顯激動地說，這真的讓人很火大耶！

正妹還說，許多在網路批評韓粉的年輕人或網軍，罵韓粉「死老人」、「腦殘」，這些人難道完全沒有意識到，批評的可能正是自己的父母，甚至別人的父母，難道父母們因為和自己理念不同，就活該被罵嗎？難道上了年紀的老韓粉們心裡會好過嗎？她心痛直言，這些人根本就沒有水準。

(中時電子報)