相較台中市4日高達12個空品監測站紅色警示，5日截至中午緩降到7個空品站為紅色等級。（摘自台中市環保局）

台灣西半部境內汙染持續累積，西部9縣市空汙加劇，台中市府成立跨局處空品應變指揮中心。（盧金足攝）

台中市空汙造成視野灰濛濛，很多民眾關切空品何時變好。（盧金足攝）

台灣西半部境內汙染持續累積，西部9縣市空汙加劇，市府成立跨局處空品應變指揮中心，相較昨天12個空品監測站紅色警示，今天緩降到7個空品站為紅色等級，市府啟動預警二級防制應變，市長盧秀燕5日取消上午行程，坐鎮空品應變指揮中心，除探討如何用科學方法解決空汙，也要求大型汙染源的減量工作要持續，對市民朋友的警示也要落實。

台中市空汙造成視野灰濛濛，很多民眾關切空品何時變好？動預警一級防制應變盧秀燕5日上午親自主持設在環保局的空氣品質應變指揮中心會議，環保局除報告此波空氣品質不良成因外，由相關局處針對應變作為進行報告，要求各單位協調大型固定汙染源加強製程管控，提高自主降載的比例。

盧秀燕指出，雖然這波空汙原因是氣候及地理環境造成，不是地方政府個別單打獨鬥可以解決，但不能視為理所當然

，還是要探討如何用科學方法解決問題，受限地形、氣象條件，讓中南部不利擴散，空氣品質不良主要為境內，對於大型汙染源的減量工作要持續、對市民朋友的警示也要落實。

盧秀燕說，空氣品質雖然有所改善，但市府團隊絕不會因此而懈怠，面臨氣候影響空氣品質的嚴峻挑戰，她責成市府團隊務必全力以赴，積極應變、加強稽查並加重處分，維護空氣品質為優先，要讓市民朋友呼吸好空氣。

市府指出，依防制措施規定，空汙達嚴重惡化三級至一級，市長必須擔任指揮官，但今日空汙是在預警二級，盧秀燕親自出席聆聽跨局處報告應變作為，以行動力處理空品問題。

(中時 )