湖北武漢不明肺炎持續蔓延。香港食物及衞生局局長陳肇始今(5日)出席一個活動後表示，醫院管理局昨日(4日)中午至今，再收到6宗由武漢返港後出現發燒、呼吸道感染或肺炎徵狀的個案，累計至今共有14宗個案。

據港媒報導，6名新增懷疑個案的患者均為成年人，情況穩定；其中3人被送往伊利沙伯醫院，餘下3人分別在律敦治醫院、將軍澳醫院及瑪嘉烈醫院治療。

(中時 )