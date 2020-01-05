對外界質疑中火降載減排後，空品仍不佳，台中市環保局表示，中火若沒有配合應變減排，現在的氣象條件恐讓中部空品將更加惡化。（黃國峰攝）

盧金足／台中報導

台灣西半部空品差，外界質疑中火降載減排後，空品仍不佳，連日來成為選戰爭論的箭靶，環保局副局長陳宏益5日強調，這是倒果為因的說法」，若中火沒有配合應變減排，則現在的氣象條件恐讓中部空品將更加惡化。

對民眾提出中火降載減排，空品仍不佳的「異」見，環保局表示，如果中火未配合應變減排，以這幾天的氣象條件，恐怕讓中部空品更加惡化，固定汙染源配合自主減降，台中火力發電廠友善降載減排，要求各單位協調大型固定汙染源加強製程管控，進一步提高自主降載的比例。

環保局以環保署公布截至2019年11月底止，中部地區紅害站日數，從2015年度227站次降至2019年11月底21站次，改善幅度達90.7％。

統計各項空氣品質數據顯示，台中市空氣品質確實持續改善中，2019年台中市市紅害站日數為5站次，較2015年72站次，改善幅度高達93.1％，超過中部地區平均；至於空品不良天數由2015年的86天降至2019年的44天，改善近5成，民眾看到藍天的機會越來越多。

(中時 )