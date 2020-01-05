民進黨強行通過反滲透法引發爭議，民進黨副總統候選人賴清德今天表示，要看「反滲透法」有沒有必要，只要看一個事實，就是中國目前對台灣有沒有進行各項滲透，如果有，當然就要和其他國家一樣，要有「反滲透法」來保障國家安全。

賴清德今天參加「全球海外台灣客家蔡英文後援會造勢記者會」。記者會開始前為黑鷹直升機失事造成將士罹難共同默哀。賴清德也再次表達哀痛與不捨，並呼籲軍民團結，共同為台灣持續努力。

賴清德提到，日前立法院三讀通過「反滲透法」，民進黨三、四十年和台灣人民共同努力，艱辛打造台灣民主奇蹟，前主席許信良的「中壢事件」，在整個歷史上扮演非常關鍵的角色，民進黨不可能去傷害大家好不容易共同建立的民主、自由、人權的生活方式。

他說，要看「反滲透法」有沒有必要，只要看一個事實，就是中國目前對台灣有沒有進行各項滲透。「反滲透法」有幾個要件，首先，要有接受中國指示、委託、資助的滲透行為，其次還要有違法的行為，違反破壞國家安全、傷害台灣民主自由的各項制度等違法行為，還要法官判決確定有罪。

賴清德強調，反滲透法不是和過去「白色恐怖」時代一樣，執政者、行政單位說誰有罪誰就有罪。「反滲透不是反交流」，兩岸的宗教、文化、體育、經貿交流可以繼續，絕非外界謠傳「關公有罪、媽祖有罪」，請大家在助選時一定要幫忙澄清。

針對明天開始進行全國車隊掃街，賴清德將從故鄉萬里出發。賴清德會後受訪時說，會充分把握最後六天，每一分每一秒做最後衝刺，即便有信心，但是也要小心，還要繼續打拚，儘量接觸更多的人，得到更多支持，直到蔡英文總統高票連任，民進黨在立法院過半為止。

黑鷹失事民進黨宣佈暫停選舉活動，台北市長柯文哲指稱民進黨有行政優勢，對此賴清德回應，國家面臨如此重大不幸事件，大家把競選活動停下來，沒有任何政治計算，若有任何政治計算，相信國人也不會支持。柯文哲不了解他的行程，當天他正在雲林輔選，獲知消息後即終止活動，接下來嘉義、屏東行程也取消，柯文哲應該是誤會了。

媒體詢問，民進黨立法委員林靜儀接受德國之聲訪問，發言內容遭到批評。賴清德回應，不管蔡總統、民進黨主席卓榮泰及黨內許多同志都不約而同講到，言論自由是台灣最珍貴的資產，這件事可說已經澄清得很清楚，希望後續六天，不管哪個政黨、哪個候選人，都能了解民進黨的基本價值，台灣的基本資產，就是民主、自由與重視人權。

(中時 )