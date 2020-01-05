金山財神廟為闢建「北台灣財神宗教觀光園區」，自2011年起，即向新北市政府申辦的新大廟興辦事業計畫，歷經8年努力，第一期工程終於幾乎完成所有的審查程序，5日正式舉行興工奏表動土大典，這項大典也為金山財神廟開啟了新的里程碑，極具意義。

每年網路票選均名列前矛的金山財神廟，在奠定北台灣的財神靈驗度及知名度後，為開創新的宗教教化格局，一直努力朝向，打造一處能結合宗教與觀光的園區而努力，以提供年輕人、全台信眾更周到的軟硬體服務。

金山財神廟管委會主任委員郭義彥領導的團隊，規畫出3期12年的建設計畫，其中第一期工程包含有新大廟、元寶大樓、慈善會館、會議室及停車場等主要設施。不料，由於受限於山坡保育區的用地開發，因此在水土保持計畫、加強山坡地審查及建照申請等程序均較繁複而延宕了多年。

廟方表示，所幸經團隊技師群及市政府各局處協助，克服重重困難，終於能在今日動土大典上，為「財神宗教觀光園區」揭開美麗的序曲。

廟方指出，新大廟園區高5層，總樓地板面積達5500平方公尺，耗資2億餘元，工程預訂760工作天，最受注目的是元寶大樓，為全帷幕的地標建築，未來除了可自元寶大樓眺望台灣海峽、享受北海岸山海之美外，也可在公館崙山下的台2線沿線一眼看見元寶大樓，尤其在夜間打燈後，更將成為北海岸新景點。

動土大典除了按傳統科儀，由法師群呈天奏表及舞獅神將表演慶賀外，並由曾任榮譽主任委員的楊子敬、郭義彥、慈善會理事長黎清美、主持師父黃寶治邀請各界貴賓，一起持金鏟子舉行動土儀式，讓整個大典熱鬧滾滾。

(中時 )