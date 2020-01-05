很角色周報12月30日發行的第264期紙本頭版以「賴瑞隆到底在怕什麼」為題，指賴瑞隆阻擋慶富案追查。（高市鼓山警分局提供／袁庭堯高雄傳真）

民進黨高雄立委候選人賴瑞隆服務處4日報警，表示旗津區出現攻擊賴瑞隆的黑函夾報，警方獲報後趕抵現場扣押五千份「很角色周報」並將派報生帶回製作筆錄。週報社長蘇建中痛批，報導內容都是記者據實撰稿，警方此舉是打壓媒體、戕害新聞自由。

面對爭議夾報事件，鼓山警分局也同步通知中選會選監小組委員到場勘驗，確認該週刊是登記有案、且經營10多年的報社，4日晚間通知報社將五千份報紙領回。

鼓山警分局表示，4日上午10點多賴瑞隆競選服務處志工與3名派報員發生在中洲國小前發生爭執，將雙方帶回派出所後，賴瑞隆的服務處人員對週刊提妨害名譽、毀謗及違反選罷法意圖使人不當選等告訴。警方也詢問檢察官，檢方指示留存一份作為證物，其餘交由報社領回。

週報社長蘇建中表示，該報導均由記者根據事實撰述，若能提出證據、證明報導內容有誤，他願意更正甚至道歉，而不是用此手段打壓第四權。

很角色週報12月30日發行的第264期紙本頭版以「賴瑞隆到底在怕什麼」為題，先指賴瑞隆高市府建設局專委一路晉升至新聞、海洋局長，是人生勝利組。接著又拿日前讀者投書「賴瑞隆怕什麼？為什麼力擋慶富弊案擴大偵查」，表示賴瑞隆曾受訪說「慶富案並沒影響任何問題」，也曾在立院主張要把慶富開發「弊」案的「弊」字拿掉，還遭時代力量立委徐永明質疑。

賴瑞隆今早在前鎮二苓市場拜票，對此事件表示「我不講這個，一切就是尊重司法」。

(中時 )