連日來，國民黨總統候選人韓國瑜陣營，多次召開記者會，抨擊警方有針對性的打擊網路假訊息，「查水表」辦籃不辦綠。其中一民眾表示，他在網路分享「柯建銘的叔叔給蔡英文的一封信」文章，遭警方約談，偵九隊長告訴他，「上面交辦請原諒」。對此，承辦案件的刑事局偵九大隊第三隊隊長邱承迪今天嚴正駁斥，所謂「上級指示」，絕非事實。

刑事局還原案件始末指出，立委柯建銘2018年7月間，早已對外正式澄清，該信係冒用其往生叔叔名義的假訊息。本次媒體報導所指柯建銘的「哥哥」給蔡英文的一封信，應為誤植。

刑事局偵九大隊2019年7月間接獲柯建銘正式報案，指臉書上又在轉載該假訊息，多名網友涉嫌偽造文書及妨害名譽柯，具名正式提告，警方遂依法偵查，約談相關人士說明，移送檢方偵辦。

刑事局強調，該案自受理報案丶通知當事人到場丶製作警詢筆錄至移送檢方偵辦，相關程序均依刑事訴訟法及相關法令辦理。報載民眾指陳「偵九隊長說係上面交辦請原諒云云」，承辦本案的第三隊隊長邱承迪表示，絕無向民眾發表上述言論，並嚴正駁斥：「報載警方係接獲上級指示，違法濫行追訴，絕非事實」。

另外媒體報導，嘉義縣立委參選人蔡委員易餘的維基百科資訊，遭竄改配偶欄為楊蕙如，該案係蔡易餘具狀向嘉義縣警局提出妨害名譽及違反選罷法告訴。案經該局偵辦後，移送嘉義地方檢察署偵辦，過程符合相關程序。

(中時 )