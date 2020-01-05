Vince Carter checks in to a standing ovation as he becomes the first player in @NBAHistory to play in four decades. pic.twitter.com/x5vjRJlb5G — NBA (@NBA) January 5, 2020

老鷹隊卡特(Vince Carter)注定青史留名了，他新年出戰溜馬一役，讓他成為史上橫跨「4個10年」的唯一人物。今年42歲的卡特初登場於世紀末的1999年，總計歷經1990年代、2000年代、2010年代，現在正式跨入2020年。

要打這麼久是很不容易的，拓荒者「甜瓜」安森尼(Carmelo Anthony)對美媒回憶自己去年的慘況，「為什麼是我？我很想知道為什麼(無球可打)。」其實安森尼還比卡特厲害很多，但卡特去年8月就被老鷹續約留下(全額保障)，安森尼枯等1年才拿到拓荒者的非保障合約。

美媒CBS分析，卡特生涯持久的原因除了身體強健，還有心態的調整。卡特34歲後開始轉型為綠葉角色，他的三分球在年輕時就下過功夫，再來只要加強防守意識，球隊就會給他機會。本季卡特的平均上場時間超過15分鐘，而且他月底就要滿43歲了。

對戰溜馬一役，卡特替補上場獲得觀眾起立致敬，他進入NBA時，有4個老鷹隊友還未出生。卡特從半人半神的灌籃王一路到甘守淡泊的配角，22個球季、8支球隊，不鬧事也不抱團，甚至轉隊的選擇只是想離前妻和孩子的住所近一點(從籃網到魔術)。他或許才是球員常掛在嘴上的那種「只想好好享受籃球的人」。

(中時電子報)