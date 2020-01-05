今年台灣燈會自元宵節起在台中后里開幕，一連展出16天。觀光局表示，主燈由知名藝術家林舜龍打造超過15公尺的大樹，以森生守護為概念，強調永續，另外往外延伸有五個燈區，每個燈區營造成不同意象，讓民眾能透過賞燈而感受到驚喜。

觀光局於1990年首創「台灣燈會」，一直在傳統中力求突破，今年是第31屆，燈會要邁入2.0。觀光局表示，為延續過去30年的傳統與創新，故31周年的燈會主軸導入燈光美學、藝術、科技、永續概念，設計強調人本，讓更多人參與，也邀請景觀、燈光、植樹等各不同領域的藝術專家共同打造今年燈會。

觀光局表示，今年場地特別選在台中后里森林園區，首次結合森林地景，以「一花開五葉」的策展概念，打造森林奇幻境地；所謂一花即主燈，五葉則是五個燈區，從主燈往外延伸，形塑一種走進到不同國度的錯覺。

主燈以「森生守護」為概念，由知名藝術家林舜龍老師打造超過15公尺的樹木，並首次開放遊客穿越其間，至於往外延伸的五個燈區，分別是「科技展演燈區」、「藝術創新燈區」、「歡樂燈區」、「傳統燈區」及「國際友誼燈區」，營造成永晝島、奇想國、歡鼠林、悠揚谷及傳藝城等意象，將在地元素隱藏其中，仔細尋找還能發現正在吃太陽餅的可愛老鼠。

副燈除傳統精湛工藝創作的「爵士好鼠喜迎親」及「百鳥和鳴慶吉祥」外，還有結合科技創新的「福賜大地」副燈，提供傳統花燈技藝與科技創新體感的雙重感受。燈會結束後，主燈也將於原地典藏，作為園區的特色地標。

2020台灣燈會將於2月8日至23日在台中后里盛大開幕，元宵節當天在森林園區正式開燈點亮，同時製作印有入口意象設計的限量卡片燈3000份，未來將配合燈會宣傳提供遊客珍藏「2020台灣燈會」專屬IP，為燈會留下紀念。

(中時 )