蔡英文抵達埔里鎮恒吉宮，受到支持者熱烈歡迎。（張晉銘攝）

隨後蔡英文一行人前往埔里花卉物流中心，了解目前花卉中心現況。（張晉銘攝）

蔡英文抵達國姓鄉護國宮，受到支持者熱烈歡迎。（張晉銘攝）

選前超級星期日，總統蔡英文與黨內候選人蔡培慧展開「為台灣祈福」行程，前往南投縣埔里鎮恒吉宮與國姓鄉護國宮參香，期盼全民團結同心、齊力守護台灣，她也強調，南投是關鍵中的關鍵，所以暫停後的第1個行程就來這裡，尋求大家的支持。

蔡英文說，這幾天國軍發生黑鷹直升機的事故，所以必須要處理相關事務，並暫停選舉行程3天，此後的第1個行程就是來南投，因為她認為是這次選舉中關鍵中的關鍵。

蔡英文說，南投需要好的立委，讓中央政府知道需要幫忙的地方。蔡培慧是在地子弟，非常優秀，尤其是非常認真研究農業和社會福利等領域。蔡培慧從2016年開始擔任不分區立委，但她這次非常有氣魄，要投入區域立委，希望翻轉南投。

蔡英文也強調，希望大家都要去投票，讓全世界了解，台灣人民有意志要保護自己的國家和主權，讓每一個世代都有民主和自由，希望選民讓她繼續連任，讓國家更加強大，並讓經濟更好。她也呼籲，若她繼續連任總統，很多政策都需要國會的支持，所以請大家支持國會一定要過半。

最後蔡英文也不忘宣傳持續中的政見，在照顧長輩方面，目前已經推動長照2.0，未來的經費會增加到600億，讓銀髮者受到更好的照顧；幼兒部分，也投入600億照顧，未來會增加到1000億，讓小孩子可以快樂成長，減少家長的負擔。

隨後蔡英文一行人前往埔里花卉物流中心，除了依序關心小農生產的農特產，農民更熱情地送上當地的農作物給總統做為伴手禮，她並了解目前花卉中心現況，未來將請行政院長和各部會來這裡，評估未來的各種可能性。

(中時 )