立委蘇震清向對手陣營下戰帖，邀請國民黨立委候選人周佳琪與屏東縣議長周典論同場辯論。（林和生攝）

選戰進入倒數階段，屏東立委第二選區選情激烈，以無黨籍參選的立委蘇震清5日向對手陣營叫陣，指控對方不斷以文宣抹黑，要求到東隆宮前辯論；國民黨候選人周佳琪則認為，選舉接近尾聲，應以政見向選民訴求、爭取認同，因此當場拒絕出席。

面對蘇陣營直接到她競選總部下戰帖，周佳琪表示，針對文宣是鄉親對蘇震清的質疑，他應該主動說明清楚，包括去大陸幾次？或與砂石界者存在什麼關係？都應站出來說明白。

周也呼籲，選舉逼近投票階段，應該用理性方式，導回正向選風，而不是一直陷入口水戰，在台灣這民主社會，素養必須提升，不必一味抹黑、抹紅對手，相信選民能冷靜思考與判斷，誰才能真正照顧地方產業與民眾，因此主動表態，不會接受戰帖。

「腳數咖好欸（膽識好一點），別躲在後面」，蘇震清則是語氣激動指出，這場選舉一開始，周佳琪與父親屏東縣議長周典論始終躲在幕後，從不敢正面直球對決；而是假借他人之手，多次發放抹黑造謠的文宣，且均由別人代為簽名，迴避法律責任意圖非常明顯。

蘇震清強調，這一場選舉並不是他跟周佳琪的選舉，而是跟周典論的對決，關於對手質疑他涉入誠美材案，其實也已解釋多次，更主動請求民進黨廉政會調查，若有涉及不法，除接受法律制裁外、也會退出政壇。

至於外界對周家的質疑，蘇震清也要求對方一次講清楚，因此邀請周典論和周佳琪，於7日上午8點半、至東港東隆宮王爺廟前，就周土盛貪汙案、屏東議長賄選案，以及雙方各項文宣進行說明與辯論，並在王爺前發誓證明事實與清白。

(中時 )