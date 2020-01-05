武漢不明肺炎引起香港社會關注，香港食物及衛生局長陳肇始今早出席活動後表示，由昨日（4日）中午12時至今早11時，香港各公立醫院共接收共6名曾於過去14天赴過武漢，並出現發燒、呼吸道感染或肺炎徵狀的病人，目前全數情況穩定。累計共有14宗相關監測個案。

消息指出，上述6宗新增的監測個案，患者分別於將軍澳醫院、瑪麗醫院、瑪嘉烈醫院及律敦治醫院。

(中時 )