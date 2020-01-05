香港新增6起不明肺炎病例 累計共14宗 13:492020/01/05 中時 蔡宗霖 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 香港醫管局再收到6宗由武漢返港後出現懷疑肺炎徵狀的個案。（圖／東網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 武漢不明肺炎引起香港社會關注，香港食物及衛生局長陳肇始今早出席活動後表示，由昨日（4日）中午12時至今早11時，香港各公立醫院共接收共6名曾於過去14天赴過武漢，並出現發燒、呼吸道感染或肺炎徵狀的病人，目前全數情況穩定。累計共有14宗相關監測個案。 消息指出，上述6宗新增的監測個案，患者分別於將軍澳醫院、瑪麗醫院、瑪嘉烈醫院及律敦治醫院。 (中時 ) #醫院 #香港 #肺炎 #個案 #武漢 也許您會感興趣 推薦閱讀 影》台大教授被查水表？蔡：個案不便答 勿牽拖反滲透法 08:232020/01/02 政治 帛琉護理人員赴台 以達文西手術切除乙狀結腸憩室 15:122020/01/02 生活 專家傳真－私立醫院永續經營的契機 -醫療社團法人化 04:102020/01/03 產業特刊 曾赴武漢 港女發燒隔離治療 04:102020/01/03 兩岸要聞 聯醫提醒 65歲以上施打肺炎疫苗 04:102020/01/03 地方新聞 和理非非不再？攝影集見證香港 04:102020/01/03 藝文副刊 南投醫院升格區域教學醫院 在地醫療向前跨大步 19:352020/01/03 生活 武漢肺炎增至44宗 春運人多密集防疫挑戰 20:502020/01/03 兩岸 港7人疑染武漢肺炎 港府啟動嚴重應變級別 10:312020/01/04 兩岸 武漢肺炎港再增疑似病例 疾管署成立緊急應變小組 10:462020/01/04 生活 兩岸熱門新聞 不滿台捷關係升溫 大陸或取消夠買捷克客機 - 兩岸 駱惠寧任中聯辦主任 陸媒：香港的喧鬧該結束了 - 兩岸 美國押錯寶 5G落後華為主因 - 焦點新聞 - 旺報 美報告：蔡韓誰當選 中美都為難 - 焦點新聞 - 旺報 香港新增6起不明肺炎病例 累計共14宗 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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