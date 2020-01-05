捷克首都布拉格市長賀吉普（Zdenek Hrib）因拒絕接受「一個中國」條款，決定解除與北京的姊妹城市關係，改與台北締結姊妹城市。據悉 ，大陸曾計劃向捷克採購30架L-410客機，但隨着台捷關係升溫，陸方可能取消購機計劃。
據港媒報導，捷克總統澤曼及眾議院議長馮德切拉克去年分別到訪北京，曾試圖說服陸方盡快完成L-410的機型認證，並促成交易，但陸方至今仍未同意。有捷克總統府官員透露，陸方不滿賀吉普及捷克參議院議長柯佳洛（Jaroslav Kubera），可能是客機交易陷入僵局的原因。
賀吉普將於1月13日，在布拉格與台北市長柯文哲簽訂姊妹城市協議，柯佳洛亦計劃於台灣總統選舉後訪台。捷克總統府對外辦公室主任金達克表示，陸方可能因柯佳洛訪台而中斷交易。
大陸與捷克近年風波不斷，陸方因賀吉普親台灣立場，取消布拉格的樂團的巡迴演出，並中止深圳與布拉格的直航計劃。此外，捷克情報機構警告大陸電訊設備製造商華為的安全性，導致雙方關係緊張。
(中時 )
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