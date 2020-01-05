《康熙來了》製作人陳彥銘（B2）與小12歲嬌妻王潔如（晗晗）5日舉辦百萬夢幻童話婚禮，在台北寒舍艾美席開35桌，婚禮上眾星雲集，製作人王偉忠、伊林娛樂副董事長陳婉若、陶晶瑩夫婦、黃子佼、修杰楷以及棒棒堂成員等人都出席祝賀，其中棒棒堂「[email protected]」也睽違10年公開合體，令粉絲相當驚喜。

B2透露與愛妻晗晗是一見鍾情，兩人認識不久，即確認彼此都想結婚的心意，所以很快就陷入熱戀，B2笑稱兩人約會第一次就見了丈母娘，小倆口去年2月在廈門登記，3月就在台灣登記，不算奉子成婚，他表示：「看到身旁朋友抱孩子腰痛，想說要趕快補進度才行。」他開心透露，晗晗目前已有6個月的身孕，胎兒也確認性別是男生。

B2（右）與嫩妻晗晗雙喜臨門。（LinLi Boutique提供）

至於身處演藝圈，嫩妻是否擔心誘惑太多，B2笑說：「她說老娘以前也玩過。」他透露目前與蔡康永、小S一起合作節目《花花萬物》，已被優酷簽下2020一整年，每周播出一集，該節目5日也有錄影，因飛機延遲，蔡康永、小S不會出席B2婚禮，但兩人已先送上酒當賀禮。

而陶晶瑩、李李仁夫妻也合體現身，正與B2合作節目的陶晶瑩笑罵，「B2是個笑裡藏刀的人，都把尖銳的問題丟給我問。」但她也感嘆，「他在感情也跌跌撞撞，終於遇到愛他的女人。」談到婚姻秘訣，她幽默表示：「過來人的經驗就是不要過來。」

黃子佼則說自己與劉容嘉合作17Media的首個節目，製作人就是B2，他表示：「他不時會送我很潮的小禮物。」至於習俗喜沖喜，他不介意，「很多習俗連長輩都不知道為什麼，只要不是太禁忌就好。」有趣的是，該場地也是黃子佼與孟耿如未來婚禮的場地，黃子佼笑說：「講的跟巡視工地一樣。」

(中時 )