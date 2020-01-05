朱立倫現場受訪指出，其實黨內提出的整體能源政策，主要是為確保民眾有安全且足夠的能源使用，而執政黨光喊口號一昧的反核，造成電力不足，這是非常不切實際的行為。（吳康瑋攝）

朱立倫現場受訪指出，其實黨內提出的整體能源政策，主要是為確保民眾有安全且足夠的能源使用，而執政黨光喊口號一昧的反核，造成電力不足，這是非常不切實際的行為。（吳康瑋攝）

朱立倫現場受訪指出，其實黨內提出的整體能源政策，主要是為確保民眾有安全且足夠的能源使用，而執政黨光喊口號一昧的反核，造成電力不足，這是非常不切實際的行為。（吳康瑋攝）

中東戰火一觸即發，更影響台灣天然氣進口佔比三成的供應量，而重啟核電的議題也再掀討論，國民黨總統候選人韓國瑜日前談及「重啟核四」，引發市民熱烈討論是否會影響生命安危，競選總部主委朱立倫於5日的「黃金周末」輔選首站就來到基隆，陪同黨籍立委候選人宋瑋莉掃街。他現場受訪指出，其實黨內提出的整體能源政策，主要是為確保民眾有安全且足夠的能源使用，而執政黨光喊口號一昧的反核，造成電力不足，這是非常不切實際的行為。

朱立倫表示，黨內能源政策主要有三項，第一個就是能源供應一定要保證「安全」，不管是石油、天然氣的供應等，都需要確保安全性；其次，使用核能一定要確保「核安」；第三，就是全民健康的安全，尤其是最近台中火力發電全開，造成周遭環境的環境遭到嚴重汙染，更危及到民眾的健康。他強調，這每一項都要經過全面的考慮、評估才來行動，不能像執政黨光喊口號，就莫名其妙的推動不完整的能源政策。

朱立倫怒批，民進黨聲稱以綠能替代核電，但中華民國的綠能在民進黨執政下，至今已推動了四年，但目前供應率也僅有不到5％，造成電力不足，替代能源又接替不上，所以在綠能供應量未達標前，我們為確保能源的足夠供應，才推動重啟核四。宋瑋莉也提起自己的政見，她強調，目前沒辦法完全放棄核能，但不使用已有的經濟、環保發電設施，而用高汙染的燃煤電廠危害國人健康，是不負責任的做法，她主張上任後將督促政府制定公投通過的「以核養綠」法案，取代高物染的燃煤發電，培植其他生態綠能發電。

對此，民進黨基隆地區爭取連任的立委蔡適應接受訪問提出質疑指出，當初好像是前行政院長江宜樺和前總統馬英九宣布把核四擱置，並指出，核四內部因為太久沒有使用，要重啟非常高昂成本，而立法院已通過「核四轉型」，更將核四燃料棒也運出國，他質疑在這困難重重的情況下，要如何重啟核四。

(中時 )