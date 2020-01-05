奧地利外交部昨天深夜表示，他們正面臨「嚴重的網路攻擊」，並警告另一個國家可能得為此負責。

奧地利外交部和內政部在晚間11時前不久發布聲明說：「鑒於攻擊的嚴重性和本質，無法排除這是由國家級行動者所發動的針對性攻擊行為。」聲明補充道，攻擊仍在進行中。

聲明說：「過去，有其他歐洲國家淪為類似攻擊的目標。」

聲明也表示已採取立即性措施，並設立「協調委員會」，但並未說明細節。

網路攻擊發生的時間點，適逢奧地利綠黨（Greens）在薩爾斯堡（Salzburg）召開黨代表大會，同意與保守的「人民黨」（OeVP）共組聯合政府，替組成史無前例的左右聯合政府排除最後障礙。

2018年時，德國政府的資訊科技（IT）網路曾遭受網路攻擊。

去年，歐洲聯盟通過法案，若有人從歐盟外部發動網攻，癱瘓醫院銀行網絡、影響選舉、竊取企業機密或基金，歐盟將有權予以懲罰。

(中央社)