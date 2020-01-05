美國總統川普下令擊殺伊朗軍事指揮官蘇雷曼尼，事前並未告知國會議員或徵求國會同意，引發民主黨人不滿。國會幕僚說，白宮今天正式向國會發出通知。

白宮今天正式行文國會，美軍昨天以無人機空襲伊拉克，擊殺伊朗革命衛隊指揮官蘇雷曼尼（Qassem Soleimani）。據1973年「戰爭權力法」（War Powers Act）規定，美國總統在派出武裝部隊採取軍事行動或迫切行動的48小時內，必須通知國會。

川普政府料將針對在何種情況下授權進行這項軍事行動，以及行動的規模與時效作出解釋。白宮拒絕置評。

兩名資深國會幕僚匿名表示，送交國會的通知文本屬於機密等級，目前並不清楚白宮是否會發布非機密版本。

角逐民主黨2020年總統大選提名人初選的聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）今天表示，國會必須採取立即行動，以避免川普陷國家於另一場無止境的戰爭。

另一位民主黨總統參選人、聯邦參議員華倫（Elizabeth Warren）今天告訴媒體說，川普已將美國帶往「戰爭邊緣」，她指責川普「行事魯莽，顯然毫無計畫」。

聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）先前表示，美軍在巴格達執行空襲行動前，未經國會特別授權，也未諮詢國會。

(中央社)