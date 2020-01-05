湖北武漢不明肺炎個案急增，香港懷疑個案數也不斷上升，香港媒體指出，醫管局再收到6宗曾到武漢，返港後出現發燒、呼吸道感染或肺炎徵狀的個案，累計自去年12月31日起，至今共有14宗個案。

香港食物及衛生局局長陳肇始今早出席活動後表示，醫管局晚上12時公布香港共接8宗曾赴武漢返港後感不適個案後，截至目前為止再增6宗個案，即共14宗，「所有6名病人的情況，全部是穩定。」

陳肇始提到，自從上月底得悉武漢爆出不明肺炎消息，港府已經立刻加强措施，他强調雖然應變計劃昨日才公布，但不等於在發出之前港府未有做防範工作，她強調，港府已經將應對級別提升至嚴重，會全方位展開防控工作。

台灣疾病管制署副署長莊人祥表示，香港新增的案例都會透明呈現在官方資料，因香港採高敏感度作為，新增6名是否為不明肺炎，有待一一確診，就像之前8名，都已經確定不是不明肺炎，因此香港並沒有病例擴散的狀況，台灣也會持續監測香港狀況來評估是否對我們會產生風險，再調整對香港的防疫作法，盼外界不要緊張。

(中時 )