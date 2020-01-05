國民黨副總統候選人張善政張善政5日到苗栗市，陪同徐志榮車隊掃街拜票。（巫靜婷攝）

國民黨副總統候選人張善政張善政5日到苗栗市，陪同徐志榮車隊掃街拜票。（巫靜婷攝）

把握選前最後1個周末，國民黨副總統候選人張善政5日上午陪同陳超明、徐志榮到後龍、竹南、苗栗市徒步、車隊掃街拜票，最後1站回到苗栗市競選總部，藍營支持者揮舞國旗，夾道歡迎他。張善政向選民喊話「過去3年半，你受夠了沒？」，痛批民進黨過去做太多壞事，1月11日要讓小英下架。

張善政舉出1例1休、沒收公投、通過《反滲透法》，砲轟民進黨過去3年半在立法院過半，可是民進黨進到立法院的人「只會做壞事情」，呼籲選民記得綠營的作為，並向親友宣傳怎樣都不能投給民進黨，絕對要讓民進黨和蔡英文下架。

張善政全力催票，強調要讓國民黨在立院過半，他說，因為自己幫韓國瑜想出很多好的政見，等進到總統府、行政院後，很需要立法院的幫忙，通過法案、預算實現政見，因此沒有立委幫忙會很危險。他鼓勵選民出來投票，票投國民黨提名的候選人，讓中華民國脫離黑暗，走向光明。

(中時 )