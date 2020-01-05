民進黨立委候選人高嘉瑜5日上午在五分市場掃街拜票，並將親筆簽名的春聯送民眾。（摘自高嘉瑜臉書直播）

北市第四選區（南港、內湖）雙姝激戰，國民黨立委李彥秀5日上午請到前總統馬英九到內湖737商圈掃街，並一起發送馬英九的春聯送給民眾，民進黨立委候選人高嘉瑜也同樣在五分市場發送親筆簽名的春聯，2人較勁意味濃厚。

馬英九表示，他對所有國民黨候選人都是「有求必應」，不管情勢如何，只要有需要他就來，甚至有的地方他去更多，例如他就有陪1位高雄候選人7個小時。

李彥秀表示，馬英九是半個內湖人，因為馬辦就在內湖，馬第一年當台北市長也是他當議員的第一年，馬非常照顧她丈夫侯冠群，所以這感情很不一樣，馬有時間即便半小時或40分鐘，就會挖出來空檔來就近協助她，非常感謝馬最後關鍵的周日，把早上的黃金時間掃市場留給她。

李彥秀強調，馬在內湖區很多建設，當時北捷文湖線要是沒有馬拍板定案，內湖交通只會更糟糕，馬在內湖區的支持度非常高，當然希望能催出她的關鍵選票。

高嘉瑜也在市場拜票搶攻菜籃族票源，展現十足的親和力，不分男女老幼都前往圍觀合影，更有婆媽喊道「還以為是什麼明星咧！」顯示高人氣。

(中時 )