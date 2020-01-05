女星Angelababy(楊穎)有4分之1德國血統，顯現在外型上，有著得天獨厚的混血兒立體五官，哪個角度都上鏡，被封為「完美女神」，也因為亮麗的外型，讓她14歲就被發掘進入模特兒圈，如今在演藝圈站穩腳步，但她成為一線紅星後，態度仍保持謙卑，非常敬業踏實不顯擺，近日她難得在節目上分享剛出社會的經歷，透露了第一份工作的薪資及經濟獨立的時機點，讓同為來賓的吳亦凡也不禁佩服。

Angelababy近來跟吳亦凡一同錄製真人秀《潮流合夥人》，講起了入行初期的回憶，透露第一份圈內相關工作是擔任雜誌拍攝模特兒，「拍一次600港幣」，而這工作成了她入行的敲門磚，之後她被選為香港的迪士尼電視節目主持人，一個月可拿到4千港幣，Baby透露那個工作，讓她有了固定薪資，持續了2年時間。

而吳亦凡聽聞女神的出道經歷，好奇她當時幾歲？Angelababy表示大約15、6歲左右，讓吳亦凡驚呆嘴開開，直呼：「那妳也很厲害」，Baby又說，自從有了固定的工作之後，「我開始就不用問家裡人要錢了」，等於15歲就自食其力，達成經濟獨立，年紀輕輕就懂得努力耕耘，讓粉絲也誇讚「果然是吃苦耐勞的穎姊！」、「厲害了我的女神」。

(中時電子報)