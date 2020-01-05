大陸2020年國防科技工業工作會議日前在北京召開，該會議明確未來一段時期發展思路和2020年重點工作。據新浪財經報導，該會議要求第一點是全力確保軍工核心能力體系效能型建設推進；二是集中打好自主可控攻堅戰；三是加快實施重大專項重大工程。

此外，第四點則是精心編制「十四五」規劃和中長期發展戰略；五是提升治理體系和治理能力現代化水準；六是持續深化國際合作；七是堅持不懈築牢軍工安全防線。

(旺報 )