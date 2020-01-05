陸國防科技工業工作會議 打好自主可控攻堅戰 17:122020/01/05 旺報 吳泓勳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸2020年國防科技工業工作會議日前在北京召開，該會議明確未來一段時期發展思路和2020年重點工作。據新浪財經報導，該會議要求第一點是全力確保軍工核心能力體系效能型建設推進；二是集中打好自主可控攻堅戰；三是加快實施重大專項重大工程。 此外，第四點則是精心編制「十四五」規劃和中長期發展戰略；五是提升治理體系和治理能力現代化水準；六是持續深化國際合作；七是堅持不懈築牢軍工安全防線。 (旺報 ) #會議 #工作 #自主 #2020 #能力 也許您會感興趣 推薦閱讀 精彩圖輯》台北101跨年煙火 喜迎2020新年 01:042020/01/01 生活 無人機無法按時起飛 台中跨年由摩天輪燈光秀撐大局 00:442020/01/01 生活 迎接2020！柯文哲：促進東區商機成台北的驕傲 00:472020/01/01 生活 劍湖山跨年煙火長達566秒璀璨極美 00:512020/01/01 旅遊 台東跨年演唱會 伴隨璀璨煙火迎接2020 00:432020/01/01 生活 獨家》71年手縫國旗訴說中華民國滄桑史 韓國瑜擬收藏史博館 01:062020/01/01 政治 2020第一對！中天主播張雅婷愛情長跑包小松13年宣布結婚 01:432020/01/01 娛樂 陳瑩2019最後一天拋震撼彈 身心疲憊掰了主播台 01:552020/01/01 娛樂 新聞透視》反滲透法三讀！嗆聲政府 就是異議分子！政媒一把抓 台進入老大哥時代 04:102020/01/01 政治要聞 《歌手2020》超猛陣容曝光 有蕭敬騰還有這位日本A咖 22:352020/01/02 娛樂 財經熱門新聞 瘋搶台積電5奈米！華為輸了 最大咖恐是… - 財經 2020驚現黑天鵝！美股大暴殺 台積電ADR慘崩 - 財經 川普錯殺北京？他爆貿易戰打這國會更好 - 財經 39歲竹科尾牙王！他憑什麼收服台積電？ - 財經 美股遭川普謀殺？專家爆牛市致命要害 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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