韓國瑜和6名黨籍立委同框聯合造勢。(蔡依珍攝)

韓國瑜率領大家高唱《中華民國頌》，呼籲大家大團結、大催票。(蔡依珍攝)

韓國瑜批蔡假台獨真貪汙。(蔡依珍攝)

韓國瑜和6名黨籍立委同框聯合造勢。(蔡依珍攝)

第四選區萬美玲。(蔡依珍攝)

第五選區呂玉玲。(蔡依珍攝)

第三選區魯明哲。(蔡依珍攝)

逾2萬人爭睹韓國瑜風采。(蔡依珍攝)

選前最後一個黃金周日，國民黨總統候選人韓國瑜5日赴桃園和6名黨籍立委同框聯合造勢，逾2萬支持者擠爆會場，韓痛批民進黨假台獨、真貪汙，躲在護主權保護傘下面大貪特貪，9成媒體跟著墮落，說不出蔡英文的好、只好猛黑韓國瑜的壞，呼籲選民下架民進黨、讓桃園6席立委全壘打，震撼海內外。

韓國瑜選前最後一個黃金周日再度回防桃園，出席「榮耀翻轉團結大會」，與6位黨籍立委候選人萬美玲、吳志揚、魯明哲、呂玉玲、陳學聖、陳根德合體，展現藍營大團結氣勢，現場湧入逾2萬人，擠爆光明國小操場，周圍也擠得水洩不通，主辦單位更現場邀請80位、平均年齡不到30歲的年輕人上台相挺，諷刺：「誰說年輕人不挺韓國瑜！」

韓國瑜到場全場支持者熱血沸騰，凍蒜聲持續數分鐘，韓痛批反滲透法通過，大家都充滿恐懼跟憤怒，每個人民脖子上都綁著炸彈，引爆器就在執政黨手上，民進黨想要誰爆炸按遙控器就好，像是宋楚瑜、柯文哲、馬英九、林懷民、五月天每個人都可能陷在危險，蔡英文競選辦公室前發言人林靜儀「叛國說」更是打壓台灣言論自由，全國人民3年半來都不快樂、愁雲慘霧。

韓國瑜感嘆下一代對未來茫然，他以赴泰國旅遊被要求拿出財力證明、日本韓國成立共同市場、東協15國零關稅等為例，世界忘了台灣、甚至看不起台灣，他提到海峽兩岸10年經濟協議適逢今年要檢討，但卻充滿不確定性，這都是過去不曾發生過的，30年前提到台灣都豎起大拇指、電視打開都是載譽歸國的好消息，曾幾何時已不復見，甚至發生有史以來最多將軍殉職的憾事，反問：「台灣是中邪了嗎？還是得罪誰了呢？」

韓國瑜強調民進黨無法帶出台灣光明面、看不見美好未來，再6天就要投票，如果對過去3年半非常不滿意，一定要大聲對執政黨說不，不能被意識形態綁住，他重砲痛批小英政府高喊護主權卻貪汙腐敗、大貪特貪、大撈特撈，嚴重傷害台灣清廉政治風氣，直斥多少妖魔鬼怪躲在護主權保護傘下面，強調國民黨才是最護中華民國主權和民眾生命財產安全的政黨，不像民進黨厚臉皮動不動把護主權掛嘴邊，卻是「假台獨真貪汙」，明明立院過半卻不敢推台獨，呼籲選民一定要清醒。

韓國瑜強調民進黨已經不是30年前理想的民進黨，強調當選後一定會重？特偵組，官越大越嚴厲監督，痛斥蔡英文總統都不敢說要恢復特偵組，台灣的自由民主變成笑話，他也砲轟蔡收買控制9成媒體、養網軍抹黑對手，媒體跟著墮落，說不出蔡英文的好、才會猛黑韓國瑜的壞，像是前總統陳水扁的千金陳幸妤哭喊民進黨哪個人沒拿她爸的錢，綠營高官都不說，媒體也噤聲不敢報，一定要下架民進黨。

韓國瑜呼籲支持者要讓浴火重生的國民黨重返執政，允諾當選後一定會改革，讓黨意更貼近人民、全力培養下一代，高喊要讓國民黨桃園6席立委全壘打，表明桃園人的決心，轟動、震撼海內外。最後率領大家高唱《中華民國頌》，呼籲大家大團結、大催票，支持國政配。

(中時 )