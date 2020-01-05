受到新年假期交易冷清、中東地緣政治等因素影響，國際油價呈現震盪微跌走勢，中油宣布國內各式汽油價格持瓶、不調整，柴油價格每公升降價0.1元。調整後，中油參考零售價格為92無鉛汽油每公升27.7元、95無鉛汽油每公升29.2元、98無鉛汽油每公升31.2元、超級柴油每公升25.6元。

依照過往跟進調整策略，台塑化6日凌晨1時起，92無鉛汽油每公升27.7元、95無鉛汽油每公升29.1元、98無鉛汽油每公升31.2元、超級柴油每公升25.4元。

中油表示，調價指標7D3B週均價從每桶67.53美元下跌至67.21美元，台幣兌美元匯率升值0.09元，國內油價依公式計算跌幅為0.62％，92無鉛汽油及柴油因未超過亞鄰最低價，汽油價格不調整，柴油則調降0.1元，足額調整。

分析師指出，2019年西德州原油期貨上漲34.5％，布蘭特原油期貨上漲22.7％，齊創3年來最大年度漲幅，主要受到貿易緊張趨緩以及產油國減產的激勵。目前市場推估，2020年西德州原油均價將為每桶58.50美元，北海布蘭特原油均價將達到每桶64.25美元。

另，高盛（Goldman Sachs Group Inc.）最新報告則將布蘭特原油的價格目標從每桶60美元上調至63美元，因預期供應可望收緊的影響，特別是在2020的上半年。

(工商 )