大學院校正進入期末考周，用力開發產學機會的部份產業界已為學子準備好「寒假作業」，由台灣永續供應協會與日月光文教基金會攜手的「Green Circular技術研發競賽」正登場，邀請各校師生與產業界業者共同組隊報名，以「循環經濟」為核心，發展「能源」或「資源」循環利用為主題，得獎團隊將獲得2020年大會展出以及豐厚獎金。

台灣永續供應協會表示，負責競賽評審的創新技術供評選委員會，將有三大評分考量：1.技術、2.管理或3.經營模式，希冀能從競賽過程發掘符合循環供應、資源回收、產品生命延續、共享平台與產品即服務等的商業模式，將學界創新的「綠色應用與循環經濟」技術，與業界進行媒合。

「競賽的最終目標，是將創新育成投入市場的可行方案！」，台灣永續供應協會理事長賴樹鑫表示，協會長期協助企業推動永續發展與建構供應鏈價值網絡，此次以創新育成理念協助永續技術發展，想要邀請更多元領域實際參與，分享「永續供應+循環經濟」的行動對策。

Green Circular創新技研活動啟動當日，義守大學校長陳振遠、台北科技大學副校長楊重光等專程出席，還帶來旗山的香蕉蛋捲作為伴手禮，用真實案例見證產學合作與環境教育，校方也特別支持Green Circular創新技研活動。

(工商 )