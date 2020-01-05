民進黨主席卓榮泰5日第5度到台中幫第五選區立委候選人莊競程掃街造勢。（馮惠宜攝）

民進黨主席卓榮泰5日第5度到台中幫第五選區立委候選人莊競程掃街造勢。對於台中空汙成為藍營操作的議題，卓榮泰表示，我們無力對抗自然，但對自己沒有辦法達到的事情，卻要留給以後的候選人，這樣的選舉伎倆，他覺得不應該也不道德。

選在選前超級星期天卓榮泰第五度幫莊競程助選。他指出，民進黨在發生國軍直升機空難後，宣布暫停三天的選舉活動，那個時候，從不考量到說對選舉有什麼影響，只期待這樣的國家的損失，對國家、對國軍都不要造成影響。同時也希望國人用更高的民主素養，跟一流國家主人的規格，來面對這場重大的意外事件。

有關藍營不斷操作台中空汙的議題，卓榮泰表示，記得前年在選舉的時候，很多候選人都說過，換市長，空氣就會比較好。然而中部空氣汙染有很多的因素，很大的因素是來自於境外汙染的。那個污染源在哪裡，我們也清楚，但是我們無力去對抗他。但是國內我們該做的，包括從減少移動汙染源，中火降載，這些我們都做了，但是目前還是這個樣子。

他還說，對自己沒有辦法達到的事情，卻要留給以後的候選人，這樣的選舉伎倆，他覺得不應該也不道德。所以不要再用類似換市長，空氣會比較好的口號，來繼續欺騙選民。

卓榮泰指出，人民的健康還是最重要的，我們無力對抗自然，但我們可以從本身自我防護做起。因此他推薦生醫博士莊競程，他未來應該可以從這方面來著手，替台中市民找一個自我防衛的能力，或是怎麼樣來提高我們安全的保護，這個是未來我們對於莊競程進到立法院之後，要賦予他一個更重要的職責，相信他絕對可以做得很好。

(中時 )