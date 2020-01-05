選前最後一個星期天，台中第五選區白、綠、橘選將都有黨主席助陣，國民黨尋求連任的立委沈智慧沒有主席駕到，由薪傳獎得主、五洲園掌中劇團負責人黃文郎大師一口氣提供2部義務製作的布袋戲短片，「禮義廉恥」和「史豔文大戰空污藏鏡人」，同時在沈智慧臉書粉絲專業及Youtube首映，讓雲洲大儒俠史豔文、哈麥二齒，全力幫沈智慧拉票、催票。

薪傳獎大師黃文郎一路走來力挺沈智慧，讓沈智慧感動萬分，直說「感恩大師。大家認同天地有公理，就是最珍貴的台灣價值」。

黃文郎說，他非常認同沈智慧力推「禮義廉恥掛回校園」，以及「一張選票換一個乾淨的肺」理念。他原先和沈智慧並不熟，但是去年二月看到電視新聞酒駕累犯在台中撞死男大生，家屬傷心難過的新聞畫面。隨後就看到沈智慧在立法院為了本案奔波立法、探望被害人家屬，提案「酒駕致死等於故意殺人可處死刑」的新聞，讓黃文郎非常感動，因此有了「做影片贊助」的心意。

算起來五月份第一部「史豔文公道伯二齒支持沈智慧酒駕零容忍」影片，和今天的兩部影片，黃文郎已經幫沈智慧義務製作了三部短片。

黃文郎說，看到沈委員補選上任，短短一年幫民眾做了那麼多事，卻被對手一再攻擊抹黑，黃文郎心中甚是不捨，決定以沈智慧力推的「禮義廉恥掛回校園」及中火議題作成「史豔文大戰空污藏鏡人」兩支影片，由雲洲大儒俠史艷文幫俠女沈智慧一臂之力。黃文郎為此特地新製作沈智慧造型的戲偶，在短片分身與史艷文、哈麥兩齒同台演出，宣揚理念。

(中時 )