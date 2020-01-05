宋楚瑜（前排右起）為黃玉芬站台輔選，自我調侃兩人都參選了五次。左二為前台南縣長蘇煥智。（謝瓊雲攝）

親民黨總統候選人宋楚瑜5日至彰化市為無黨籍立委候選人黃玉芬站台，他自我調侃跟黃玉芬一樣都參選了五次，並自豪是台灣省政府13位省主席中最認真為彰化做事的，話鋒一轉提及他過去5次選舉彰化縣票開出來卻沒一次贏過，痛批國民黨只會用老招、砸錢選舉，選後就被起訴。

這是宋楚瑜首度以總統候選人身分到彰化走透透，攜手親民黨不分區立委候選人蔡沁瑜、劉宥彤等郭家軍雙美同台輔選，為黃玉芬站台，中午也前往拜會前議長白鴻森，與副議長許原龍、縣議員顧黃水花、花壇鄉長顧勝敏和前花壇農會總幹事顧金土等地方政壇人士會晤餐敘爭取支持，並拜會郭台銘去年7月角逐國民黨內總統初選時，曾拜會的怪怪貿易公司董事長廖英熙。

宋楚瑜致詞時批評，台灣政治一直被藍綠兩大政黨控制、把持，政治人物當選後又不替老百姓做事情，呼籲大眾這次選舉用選票改變，讓人民的力量翻轉台灣政治讓政治氣氛維新。呼籲支持者給他機會重新為人民做事情，做牛做馬為鄉親打拚。

宋楚瑜接受媒體聯訪時強調，自己是極少數不攻擊對手、只認真講政見的候選人，反觀國民黨的候選人，沒有政見。每次大型造勢，都是別人在講，讓人搞不清到底是選哪一位做總統？他強調，總統總要找一位會做事情的，真正瞭解世界的情勢，瞭解臺灣的內憂外患，怎樣團結台灣人民，真正突破現在難關。是要很有經驗、有行政能力的人。

有媒體問及郭台銘語音電話拜票已經公開呼籲支持親民黨，是否表示郭董與國民黨關係回不去了？宋楚瑜話鋒一轉，自己參選五次從來沒有在彰化縣贏過一次，並非彰化鄉親不認同他，光看2000年選後有多少人被起訴，就是因賄選，痛批國民黨還是用老招、砸錢，當選以後就搞起來；他因為沒有搞錢，沒錢才落選。呼籲選民要重新找回真正的台灣民主的價值，就是天大地大、人民最大，是人民在那邊投票，不是任由政黨在操縱。

(中時 )