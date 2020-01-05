10搶1的金門立委大選，空戰打得火光四射，「一天一驚奇」，讓鄉親看得眼花撩亂。縣議員石永城、歐陽儀雄不滿遭抹黑替1名特定候選人買票，今（5）日出面痛罵有心人躲在鍵盤後散布假訊息，請求警方盡快找出造謠的人，還給無辜的他們一個公道。

石永城、歐陽儀雄氣憤指出，這次立委選舉競爭激烈，他們一點都沒有介入，卻被署名「李恒陽」、「邱冠宇」者在網路蓄意操作，指他們與唐麗輝議員替1位特定候選人買票，導致金城地區金光閃閃，「抓鬼部隊」正在密切蒐證中，潑髒水、造謠抹黑的惡劣手法，已嚴重誤導社會大眾，讓鄉親以為真有其事，帶給他們極大的困擾。

石永城表示，他過去在暫離縣議會期間，許多鄉親請託事項均轉介一位政壇人士，承蒙盡心盡力協助解決，讓他一直放在心裡，此次對方出馬角逐立委，他基於人情世故出席競選服務處成立大會，卻因此遭造謠影射替他買票，真的是莫名其妙，讓他氣到整晚睡不著覺。

2位議員請求出席記者說明會的縣刑大隊長游文勝、金城分局長李益杰和金城派出所長楊懷璽等人督導所屬，盡快找出抹黑造謠的人，還給他們一個公道。

游文勝則表示，縣刑大在接獲2位縣議員報案後，已由他親自上網要求將相關圖文下架，以免不必要的爭議外，同時立案積極偵辦中。

候選人之一的陳滄江則透過競選辦表示，今天下午3時30將針對此事開記者會，抗議有心人「借刀殺人」搞嫁禍的伎倆，並聲援2位遭到傷害的縣議員。

(中時 )