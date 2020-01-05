針對警調最近密集傳喚、約談民眾調查「假訊息」，外界質疑是蔡政府利用國家機器「查水表」，打壓言論自由，法務部政次陳明堂5日表示，台灣是人權立國，保障言論自由絕對是政府的立場，外傳政府透過國家機器，藉由檢警調利用傳喚或約談當事人的方式，來打壓言論自由，並非事實。

但陳明堂也強調，雖然台灣擁有言論自由的保障，但也不能造謠生事，惡意攻擊別人並不受言論自由保障範圍內。

陳明堂指出，舉例來說，最近有人因轉發立委質詢，被依違反農業金融法約談，本案是全國農業金庫向台北地檢署告發，檢方請警方蒐證調查；另有網友轉傳中選會用油性印泥，將讓某候選人選票變成廢票，且票所人員全改為綠營的人，中選會已澄清，但仍有人轉發，中選會遂向刑事局告發；網友在臉書散發某黨副祕書長不實訊息，向刑事局提告，警方移送7人，全案北檢調查中。他說，這些案件都是有人告訴、告發，檢調警受理後，必須依法蒐證作必要了解，並不是打壓。

陳明堂強調，政府絕對不會利用機關，侵犯人民言論自由。只有構成「惡、假、害」，也就有惡意、虛假、損害他人、團體及社會安寧，才會構成假訊息，檢警調辦案蒐證會採嚴格證據主義，籲請國人不要對檢警調依照法定程序執法「汙名化」。

(中時 )