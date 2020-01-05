副總統陳建仁5日到台中市幫第五選區立委候選人莊競程，在北區東興市場一起發送紅包袋。陳建仁表示，莊競程年輕有專業，未來進入立法院，將會對國家生醫產業發展有很大的幫助。他也強調，這一票很重要，不只是保護台灣，更是保護我們的下一代。

選戰進入最後階段，陳建仁副總統上午也馬不停蹄到東興市場，和莊競程一起發送紅包袋。一大早就已經有數百位民眾前來排隊，準備從大仁哥手中領取紅包袋。也有市場攤商送上包子，大蒜及粽子等，祝福莊競程高票當選。

陳建仁表示，莊競程年輕有專業，尤其對醫學工程以及老人照顧方面，都非常有研究。而且他所研究的領域，是台灣未來發展的重要產業，因此給莊競程進入立法院，會讓台灣的生醫產業有很大的改變，未來也可以協助小英總統推動長照政策。

莊競程表示，感謝大仁哥來幫他助選，也感謝北北屯鄉親的支持，讓他從剛開始沒有認識他，到現在有這麼多人願意站出來表達支持。希望大家給年輕專業的他一個機會，進入立法院，他的專業是生醫工程，長期研究老人醫學跟預防醫學，未來如果能夠進入國會，將可以協助小英總統推動長照政策，同時也照顧我們的長輩。

(中時 )