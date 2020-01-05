國民黨今日記者會資料照 (吳家豪攝)

國民黨前台北縣長周錫瑋、台北市議員游淑慧今日於國民黨中央黨部記者會上批評，民進黨說要打假消息，但主動被辦的都是老百姓，而就算不起訴，承辦員警竟也能賺1分獎勵，等同鼓勵濫訴。

游淑慧指出，現在警方辦網路假消息，以社維法移送，被裁定強制處分的只有1成，也就是10件裡面有9件都是無罪。

游淑慧說，警方或檢方濫訴，照理應該要處分。但警方發布的獎勵辦法，所移送的案件，即便法院裁定無罪，還是可以拿到1分的獎勵，此舉根本變相鼓勵警方亂傳亂辦。

游淑慧表示，有人說，今年的選舉在比討厭民進黨或是討厭韓國瑜，但這樣的說法是錯的，因為現在人民討厭民進黨就會被傳喚，所以人民並沒有討厭民進黨的權利。

周錫瑋質疑，是不是蔡英文總統親自下令調查局及警政署，去要求基層介入調查假消息，而破壞憲法中的保障言論自由及通訊保密權利。請蔡英文總統親自說明。

過去蔡英文總統曾說，人民講話講三次，政府還聽不見，可以拍桌子。周錫瑋當場怒拍桌並表示，大家要站出來，對抗民進黨專制侵犯人權的行為。

(中時 )